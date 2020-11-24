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Ambulans ile cip çarpıştı: 1 hemşire yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde hasta almaya giderken ciple çarpışan ambulanstaki bir hemşire yaralandı.
|24 Kasım 2020 18:45
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Antalya'nın Serik ilçesinde hasta almaya giderken ciple çarpışan ambulanstaki bir hemşire yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir özel hastaneye ait 07 KCE 53 plakalı ambulans, Atatürk Caddesi'nde, Y.E'nin kullandığı 07 HSA 85 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulanstaki bir hemşire yaralandı.
Serik Devlet Hastanesine kaldırılan hemşirenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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