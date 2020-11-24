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Komisyondan, Mecliste yeni korona tedbirleri paketi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Covid-19 salgını ile ilgili mücadele kapsamında Meclis'te uygulanması amacıyla önlem paketi hazırladı.
 24 Kasım 2020 19:15
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Komisyondan, Mecliste yeni korona tedbirleri paketi

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Covid-19 salgını ile ilgili mücadele kapsamında Meclis'te uygulanması amacıyla önlem paketi hazırladı.

TBMM'de son dönemde Covid-19 vakalarının artması üzerine TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, harekete geçti. Komisyon, koronavirüsle ilgili mücadele kapsamında Meclis'te uygulanması amacıyla bir dizi önlem paketi hazırladı. Komisyon, TBMM'nin çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesinden, çay ocaklarının kapatılması, komisyon ve genel kurulda konuşma sürelerinin kısaltılmasına kadar tedbirlerin yer aldığı önlem paketi metnini TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti gruplarına iletecek.

Hazırlanan metinde, komisyon toplantıları başta olmak üzere, toplantılarda milletvekillerinin konuşmalarına süre sınırı getirilmesi, TBMM'nin çalışma saatlerinin öne çekilmesi, Genel Kurul ve komisyonlarda gece çalışması yapılmaması, kulisler dahil, yerleşke içindeki tüm çay ocaklarının kapatılması, sadece kapalı su ikramı ile yetinilmesi, komisyon toplantılarına uzaktan katılımı sağlayacak teknolojik alt yapı önlemlerinin geliştirilmesi, ziyaretçi yasağı uygulamasının gevşetilmeden devam ettirilmesi, milletvekillerinin kendi araçlarında Meclis'e ziyaretçi sokmalarının önüne geçilmesi, milletvekili ve personel lokantalarına sınırlama getirilmesi, gerekirse lokantaların kapatılarak paket yemek uygulamasına geçilmesi, Covid-19 belirtisi gösteren personelin test verdikten sonra çalışmasına izin verilmemesi, bölgesinde çalışma yürüten milletvekillerine TBMM'ye geldiklerinde test yapılması, sonucun negatif çıkması halinde çalışmalara katılmasının sağlanması, çalışanlara her pazartesi test yaptırma zorunluluğu getirilmesi, Meclis'te çalışan personel sayısının azaltılarak servislere az sayıda personelin binmesinin sağlanması, Genel Kurulu'nda ve komisyon toplantılarında konuşmacıların mutlaka maske takması önerilerinin yer aldığı öğrenildi.
DHA
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