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TBMM'de Libya'ya giden gemide arama yapılması gündem oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Libya'ya giden gemide arama yapılması gündem oldu.
 24 Kasım 2020 19:23
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TBMM'de Libya'ya giden gemide arama yapılması gündem oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Libya'ya giden gemide arama yapılması günden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda Libya'ya giden geminin alıkonması ve arama yapılmasıyla konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ''İrini Harekatı kapsamında, Türk bayraklı MV Roseline A gemisine yapılan müdahale hakkında gereken anında yerine getirilmiştir. Bu müdahale uluslararası hukuk açısından tamamen hukuksuzdur, yersizdir. Nihayetinde de gün tamamlandığında, sabah 9.30 itibarıyla orada hiçbir asker kalmamıştır, tahliye edilmiştir. Fakat bununla da kalınmayarak Dışişleri Bakanlığımız tarafından AB ve Alman Büyükelçiliği Bakanlığa davet edilerek konuyla alakalı izahat istenmiştir ve bu konuyla alakalı uluslararası hukuk açısından bakıldığında yapılması gereken neyse bu da devam edecektir. Türkiye'nin özellikle bu konudaki hassasiyeti herkesçe malumudur, böylesine hukuksuz bir müdahaleye tahammül gösterilemez. Zaten fiilen müdahale engellenmiştir ama devamında da bununla alakalı hukuki yaptırım süreçleri muhakkak ki bakanlıklarımız tarafından hem Dışişleri Bakanlığı hem de Milli Savunma Bakanlığımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir.''

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası haklarını kolay elde etmediğini ifade ederek, "Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bağımsızlığını da kolay elde etmedi. Bağımsızlığımızın her kare taşı için bu topraklarda insanlarımız canını verdi. Lozan Antlaşması'yla Ege'deki adaların silahsızlandırılmayacağı çok açık şekilde ifade edildiği halde Yunan askerlerinin bugün orada olması, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını zedelemektedir. Süleyman Şah Türbesi'nin -yurt dışındaki yegane toprağımız- orada dalgalanan bayrağımız indirilerek taşınmış olması bizim içimizi acıtmaktadır. Mavi Marmara'da İsrail askerlerinin gemimize inip insanlarımızın canına kastetmesi hala hafızalarımızdan silinmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılan dava geriye çekilmiştir. Şimdi de bir Alman fırkateyninde bir Yunan subayının emriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalandığı ve toprağı sayılan bir gemiye fütursuzca girerek orada bulunan insanlarımızı tehdit altında bizim haberimiz olmadan arama yapmaları kabul edilebilir bir şey değildir. Şunu herkes bilmelidir ve bütün dünya bilmelidir ki: Türkiye'ni uluslararası hakları yol geçen hanı değildir'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişığlu, Libya'da Türk gemisine yönelik aramaya yönelik olarak, "Gemimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaşanan olay, bizim için bir milli güvenlik meselesidir, ayrıca milli onur meselesidir. Bunu basit bir olaymış gibi geçiştirmek de asla mümkün değildir. Zira uluslararası sulardaki bir gemi, bayrağını taşıdığı ülkenin toprağında sayılır. Hükümetten uluslararası hukuktan doğan haklarımızın, hukukumuzun korunabilmesi için gerekli adımları ivedilikle atmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Dervişoğlu şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği tarafından tek yanlı yürütülen, maksat ve muhtevası oldukça şüpheli olan, İrini Harekatı'nda görev alan bir Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya boya ve insani yardım malzemesi taşıyan Türk Bayraklı bir ticaret gemisine korsanca bir müdahalede bulunmuştur. Maruz kalınan muamele hukuka ve ittifak ahlakına temelden aykırıdır. Kaptan dahil tüm gemi personelinin zorla üstlerinin arınması, bir yerde toplu olarak alıkonulmaları özellikle kaptanın başına silahlı askerin dikilmesi eşkıyalıktır, ahlaksız bir tertiptir."

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, silah ambargosunu ihlal etmediği görülen geminin saatlerce güzergahından mahrum bırakılması, ayrıca gemi personeline suçlu muamelesi yapılmış olması skandal olduğunu belirterek, "Uluslararası sularda ticari gemilere müdahale edilebilmesi için bayrak devletinin rızasının alınması esastır ve bu rıza ne yazık ki alınmamıştır, bu kural çiğnenmiştir. Neticesinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli girişimler başlatılmıştır. Doğu Akdeniz de yaşanan bu mütecaviz provokasyonu şiddetle kınıyor, bu konuyla ilgili olarak devletimizin meseleyi takip edeceğini, takipçisi olacağına ve gereken bütün hukuki yollara, bütün siyasi girişimlerde bulunacağına inanıyor yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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