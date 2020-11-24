Sivasspor'da korona vakası artıyor!
|24 Kasım 2020 19:54
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DG Sivasspor kulübü, iki futbolcunun ve teknik heyetten bir kişinin korona test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Perşembe günü deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme daha yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde iki futbolcunun ve teknik heyetten bir kişinin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.
Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karabağ maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun ve teknik heyetten bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan bir sporcumuzun son testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.
Sivasspor Kulübü, daha önce 6 futbolcunun ve 1 personelin korona testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
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