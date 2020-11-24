1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sivasspor'da korona vakası artıyor!

DG Sivasspor kulübü, iki futbolcunun ve teknik heyetten bir kişinin korona test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
 24 Kasım 2020 19:54
+Aa- Yazdır
Sivasspor'da korona vakası artıyor!

DG Sivasspor kulübü, iki futbolcunun ve teknik heyetten bir kişinin korona test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Perşembe günü deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme daha yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan Kovid-19 testleri neticesinde iki futbolcunun ve teknik heyetten bir kişinin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Karabağ maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun ve teknik heyetten bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan bir sporcumuzun son testi negatife dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.

Sivasspor Kulübü, daha önce 6 futbolcunun ve 1 personelin korona testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı
23 Kasım 2020 22:05		 Şenol Güneş, Yiğit Bulut'a tepki gösterdi
23 Kasım 2020 15:39
Teknik direktör Bülent Uygun koronavirüsü yendi
22 Kasım 2020 14:18		 Fenerbahçe, başkentte rahat kazandı
21 Kasım 2020 18:04
Üç Süper Lig takımında yeni korona vakaları tespit edildi
20 Kasım 2020 22:20		 A Milli Takım'da o isimle yollar ayrıldı
20 Kasım 2020 13:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veriyoruz, yine istiyorsunuz
19 Kasım 2020 21:24		 Güreş camiasının önemli ismi koronavirüsten hayatını kaybetti
19 Kasım 2020 09:29
Macaristan'a liderlik için giden A Milli Takım, küme düştü!
19 Kasım 2020 00:56		 Bakan Kasapoğlu açıkladı: TFF ile yayıncı kuruluş anlaştı
17 Kasım 2020 15:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:27 - Bitlis merkezli 3 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı21:17 - 3 bin 537 hakim ve savcının terfisi sonuçlandı21:16 - Meslek lisesi öğrencileri stajlarına devam edebilecek21:13 - Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda21:02 - Koronavirüs hastalarının umudu doktor, koronaya yenik düştü20:54 - İnternetten aracını satmak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu
20:43 - Hacı Murat için 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti!20:40 - Aşıda merak edilen soru: Öncelik kimlerin olacak?20:32 - Bakan Çavuşoğlu: Sahada da cevabını vereceğiz20:21 - MSB'den Türk gemisindeki hukuksuz aramaya tepki20:09 - Eski AK Parti Milletvekili Arslan, Disiplin Kurulu'na sevk edildi19:59 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi
19:54 - Sivasspor'da korona vakası artıyor!19:45 - Hasta sayısı bugün de arttı... 7300'ü geçti19:40 - Bakanlıktan, Çukurova Havalimanı ihalesi ile ilgili iddialara yalanlama19:30 - AK Parti MYK toplantısı sona erdi19:23 - TBMM'de Libya'ya giden gemide arama yapılması gündem oldu
19:15 - Komisyondan, Mecliste yeni korona tedbirleri paketi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti
Hasta sayısı bugün de arttı... 7300'ü geçti
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Bakan Selçuk'tan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Dolar günü 7,97 TL'den tamamladı
Kılıçdaroğlu'nun 'öğretmen' açıklamasına büyük tepki!
Bilim Kurulu Üyesi, salgının nasıl duracağını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pozii 8
Öğretmenler Günü 3
Nemrut dağı 1
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 4
bildiğin yerden çıkarsa kolay 2
çift kişilik yastık 1
kuraklık 1
yıllık izin 6
kral gibi kahvaltı 2
Gönül Dağı dizisi 1
SON İLANLAR
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak- İlan iptal edildi
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam