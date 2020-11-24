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Bakan Çavuşoğlu: Sahada da cevabını vereceğiz

Bakan Çavuşoğlu: (İrini Harekatı'nın Türk gemisine yönelik eylemi) "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz"
 24 Kasım 2020 20:32
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Bakan Çavuşoğlu: Sahada da cevabını vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrini Harekatı'nda görevli Alman fırkateyninin, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi çeşitli maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı şekilde aramasına ilişkin, "Sahada da cevabını vereceğiz, aynı şekilde hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2021 bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akdeniz'de Türk gemisine yönelik hukuk dışı aramaya ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, hem Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği hem de bakanlıktaki ilgili genel müdürlük üzerinden, bayrak sahibi ülkenin izni olmadan gemiye çıkılamayacağı yönünde gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye gerekli uyarıları yaptığında karşı tarafın, "Biz size bilgi verdik" dediğini belirterek, BM Güvenlik Konseyi kararının, uluslararası hukuku yok saymadığını kaydetti. Çavuşoğlu, uluslararası denizcilik hukukunun varlığına işaret ederek, "Tabii bu anlamda şimdi cevabımızı sahada da vereceğiz, onu açıkça söyleyeyim." dedi.

Birleşmiş Milletler, NATO ve Uluslararası Denizcilik Örgütü ile de temasa geçtiklerini belirten Çavuşoğlu, "Diğer taraftan dün ilgili ülkelerin AB, Almanya ve İtalya'nın büyükelçilerini de bakanlığa çağırdık ve bakan yardımcımız Sedat (Önal) Bey görüştü. Notamızı da verdik. Bu işin siyasi boyutunu, hukuki boyutunu da takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Daha sonra, arkadaşlarımız yazılı olarak protestoyu gönderince 'Mesajınızı aldık, dönüyoruz, çıkıyoruz' dediler ve süreci zaten siz biliyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "'Sahada cevabımızı vereceğiz' sözünüzü biraz açabilir misiniz? Bir tedbir mi alınacak yoksa bir şekilde karşılık vermek için mi?" yönündeki soruya, "Arkadaşlar ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı bu şekilde. Bize yapılan bir şeyi biz karşılıksız bırakmayız. Gereken tedbirlerimizi alacağız. Şimdi ticari gemilere korsan gibi çıkmak uluslararası hukukun ihlalidir. Dolayısıyla bundan sonra bu tür şeylere fırsat vermediğimiz gibi, gerekli adımları atacağız tabii ki. Sahada da cevabını vereceğiz, aynı şekilde hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz." karşılığını verdi.
Anadolu Ajansı
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