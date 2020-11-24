Koronavirüs hastalarının umudu doktor, koronaya yenik düştü
|24 Kasım 2020 21:02
|+Aa- Yazdır
Gaziantep'te Covid-19 hastalarının umudu olan ve 33 gündür korona virüs hastalığıyla mücadele eden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gaziantep'te Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin Covid Polikliniğinde görevliyken 22 Ekim tarihinde korona virüs testi pozitif çıkan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüseyin Süyür hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Süyür, 26 Ekim tarihinde entübe olarak yoğun bakıma kaldırılmıştı. Salgının başladığı Mart ayından bu yanadır yüzlerce korona virüs hastasını iyileştiren Süyür'ün hastalığı atlatması için Gaziantep'te sağlık ekipleri seferber olmuş, korona virüs tedavisinde ilk defa kullanılan yapay akciğer kullanılmıştı. Yapay akciğerin bağlanmasıyla durumu iyiye giden akciğerleri toparlanmaya başlayan Süyür'ün yaşam mücadelesi 33 gün sürdü. Süyür'ün cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hemşire hataları davaları kitap oldu
23 Kasım 2020 12:44
|Öğretmenlerle hemşireler arasındaki atışma sosyal medyaya uzandı
23 Kasım 2020 12:19
|Sağlık çalışanları, arızalanan tankeri itti
22 Kasım 2020 15:37
|Polis sınav giriş belgesini kaybeden adayın imdadına koştu
22 Kasım 2020 15:19
|Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Evde tedbir dönemine başlıyoruz
22 Kasım 2020 13:21
|Koronanın 'fedakar savaşçıları' hemşirelerden uyarı: Hasta sayımız çok arttı
22 Kasım 2020 12:09
|Koronayı yenip göreve dönen 2 doktor, hastalıkla savaşmayı sürdürüyor
22 Kasım 2020 11:30
|Herkes evlerine gitti, sokaklar temizlikçilere kaldı
21 Kasım 2020 22:40
|HSK Başkan Vekili Yılmaz: Türk hakim ve savcılarına güvenim tam
20 Kasım 2020 20:01
|'Evinden dışarı çıkmayanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor'
20 Kasım 2020 16:02