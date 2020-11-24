Meslek lisesi öğrencileri stajlarına devam edebilecek
|24 Kasım 2020 21:16
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Mesleki eğitim merkezine kayıtlı çırak öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencileri işletmenin talebi ve velisinin izni ile 30 Kasım'dan itibaren stajlarına devam edebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilen Tarihlerde İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj"lara ilişkin il milli eğitim müdürlüklerine yazı gönderdi.
Resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlardaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği anımsatılan yazıda, işletmeler tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin alınması şartıyla işletmelerde beceri eğitimine giden mesleki eğitim merkezine kayıtlı çırak öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 12'nci sınıf öğrencilerinin, işletmenin talebi ve velisinin izni ile 30 Kasım'dan itibaren staj uygulamalarına devam edebileceği kaydedildi.
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