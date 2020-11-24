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3 bin 537 hakim ve savcının terfisi sonuçlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 3 bin 537 hakim ve savcının terfi sonuçlarını açıkladı.
 24 Kasım 2020 21:17
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3 bin 537 hakim ve savcının terfisi sonuçlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 3 bin 537 hakim ve savcının terfi sonuçlarını açıkladı.

HSK Başkanvekilinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde

HSK 2. Dairesi; 3537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı Ağustos dönemi terfi çalışmasını bugün sonuçlandırmıştır.104 hakim ve savcımız, birinci sınıfa ayrılmış, 133 kişide birinci sınıf hakim savcı olmuştur.Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar. Başarılarının devamını dilerim.

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Memurlar.Net
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