Ayda bebekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öpücük
|24 Kasım 2020 22:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de yaşanan depremde 91 saat sonra enkaz altından çıkartılan 3 yaşındaki Ayda bebek ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine öpücük gönderen minik Ayda'ya öpücük gönderdi.
İzmir'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile telefonda görüntülü görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine öpücük gönderen Ayda bebeğe karşılık vererek öpücük gönderdi. Ayda bebeğin babası Uğur Gezgin ve ağabeyi Atakan da görüntülü konuşmaya katılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu Ayda ne kadar güzel yahu. Çok güzel bir Kız. Atakan da orada. Maşallah" dedi.
Ayda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Kucağımda bebek var, bir de misafirlerimiz var. Ben seni çok seviyorum" ifadelerini kullanınca Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Ben de sizi çok seviyorum. Tayyip dedesine öpücük gönderiyor, bende göndereyim" diyerek öpücük gönderdi. Erdoğan, "İnşallah İzmir'e geldiğimde haberleşiriz bir araya geliriz" dedi.
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