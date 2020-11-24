1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde evlendi

24 Kasım Öğretmenler Günü mutluluğu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde nikahla taçlandı.
 24 Kasım 2020 22:21
+Aa- Yazdır
Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde evlendi

24 Kasım Öğretmenler Günü mutluluğu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde nikahla taçlandı.

Burhaniye'de iki genç öğretmen mutluluklarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde taçlandırdı. Gençlerin nikahını Burhaniye Belediye Başkan vekili Oktay Erbalaban kıydı.

Burhaniye, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir mutlulukla kutladı. Burhaniyeli iki genç öğretmen 24 Kasımda mutluluğa "Evet" diyerek Öğretmenler Günü'nde evlendi. Yeni atandıkları Iğdır Merkez Halfeli İMKB İlkokulunda göreve başlayan Gökşen Yavaşca ve Armağan Kundakçı, Burhaniye Belediyesi'nde düzenlenen nikah merasimiyle dünya evine girdi. Nikah akdine pandemi dolayısıyla sadece genç çiftin ailesi katılırken nikahı ise Başkan Vekili Oktay Erbalaban kıydı.

Nikah sonrası genç çiftleri kutlayan Erbalaban, "Öğretmen doğan güneş gibidir. Etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Sizlerde gelecek nesillerin aydınlık yolu olacaksınız. Gününüz kutlu olsun" dedi.

Erbalaban ayrıca Burhaniye Belediyesi adına çiftlere Öğretmenler Günü hediyeleri verdi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Lösemi tedavisi gören öğretmen ağladı, Valiyi de ağlattı
24 Kasım 2020 18:06		 Binlerce öğrenci mezun etti, 'kendi öğrenciliği' devam ediyor
24 Kasım 2020 17:43
Temaslı veya şüpheli öğretmenler, ders görevini yapacak
24 Kasım 2020 12:40		 Bakan Akar, MSB Üniversitesindeki öğretmenlerle bir araya geldi
24 Kasım 2020 11:33
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
24 Kasım 2020 08:40		 Koronavirüsü yenen öğretmen 24 Kasım'a buruk giriyor
23 Kasım 2020 20:45
Öğretmenler 'Otağ-ı Muallim' ile günün stresini atıyor
23 Kasım 2020 20:42		 Yılın 'çalıkuşu' öğretmenleri fedakarlıklarıyla öne çıkıyor
23 Kasım 2020 20:28
Kovid-19'u yenen öğretmen, gözyaşları içinde öğrencilere seslendi
23 Kasım 2020 19:33		 Okulun kömürlüğünü onarıp ana sınıfına dönüştürdü
23 Kasım 2020 19:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:31 - Bakan Kurum, ilkokul öğretmeninin Öğretmenler Günü'nü kutladı23:29 - Anayolu koşarak geçmeye çalışan kadına araç çarptı: 1 ölü23:26 - TBMM Genel Kurulunda 'Kürdistan' ve 'Alaattin Çakıcı' tartışması23:20 - Bakan Soylu başkanlığında 'Koronavirüs Değerlendirme' toplantısı yapıldı23:11 - Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek yeni partiyi kuracağız23:06 - Dörtyol Belediye Başkanı Keskin'in testi pozitif çıktı
22:59 - Ayda bebekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öpücük22:56 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe bir üst turda22:42 - Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanına tepki22:37 - TRT'nin sevilen dizisinde 'Kadına şiddete dur de' çağrısı22:26 - Bülent Arınç'ın vekil oğlu açıklama yaptı22:21 - Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde evlendi
22:11 - ABD Sağlık Bakanı açıkladı: İlk aşının dağıtım tarihi belli oldu22:01 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü21:56 - Bu sahne ile tanınmıştı... Ünlü oyuncu hayatını kaybetti21:52 - Boğazına ekmek parçası kaçtı, yaşamını yitirdi21:27 - Bitlis merkezli 3 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
21:17 - 3 bin 537 hakim ve savcının terfisi sonuçlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Bülent Arınç, YİK üyeliğinden istifa etti
Hasta sayısı bugün de arttı... 7300'ü geçti
Bakan Selçuk'tan, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' açıklaması
Altın fiyatlarında aşağı hareket belirginleşti
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Kılıçdaroğlu'nun 'öğretmen' açıklamasına büyük tepki!
Dolar günü 7,97 TL'den tamamladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hijyen 1
diego perotti 1
yağmurlu havadaki maçı izlemek 2
olimpos 1
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 2
parayla sosyal mesafe satmak 2
gece 2 de yemek yapanın takipçisi 2
kapitalizm 1
Nemrut dağı 1
acı reçete 1
SON İLANLAR
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak- İlan iptal edildi
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam