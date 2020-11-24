Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde evlendi
|24 Kasım 2020 22:21
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24 Kasım Öğretmenler Günü mutluluğu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde nikahla taçlandı.
Burhaniye'de iki genç öğretmen mutluluklarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde taçlandırdı. Gençlerin nikahını Burhaniye Belediye Başkan vekili Oktay Erbalaban kıydı.
Burhaniye, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir mutlulukla kutladı. Burhaniyeli iki genç öğretmen 24 Kasımda mutluluğa "Evet" diyerek Öğretmenler Günü'nde evlendi. Yeni atandıkları Iğdır Merkez Halfeli İMKB İlkokulunda göreve başlayan Gökşen Yavaşca ve Armağan Kundakçı, Burhaniye Belediyesi'nde düzenlenen nikah merasimiyle dünya evine girdi. Nikah akdine pandemi dolayısıyla sadece genç çiftin ailesi katılırken nikahı ise Başkan Vekili Oktay Erbalaban kıydı.
Nikah sonrası genç çiftleri kutlayan Erbalaban, "Öğretmen doğan güneş gibidir. Etrafını aydınlatmayı ve karanlıklara meydan okumayı amaç bilir. Sizlerde gelecek nesillerin aydınlık yolu olacaksınız. Gününüz kutlu olsun" dedi.
Erbalaban ayrıca Burhaniye Belediyesi adına çiftlere Öğretmenler Günü hediyeleri verdi.
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