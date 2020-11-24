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Bülent Arınç'ın vekil oğlu açıklama yaptı

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç bugün YİK üyeliğinden istifa etmişti. Oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babasının istifasıyla ilgili yaptığı paylaşımla gündem oldu.
 24 Kasım 2020 22:26
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Bülent Arınç'ın vekil oğlu açıklama yaptı

Bülent Arınç'ın oğlu AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, babasının istifası sonrası ilginç bir çıkış yaparak tavrını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana koydu.

AK Parti Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının istifasına ilişkin şunları yazdı :

"Aynı denize dökülen farklı ırmaklarız.
Ama sefere çıktığımız ilk gün de dediğimiz gibi:
Bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir Reis var" .
Memurlar.Net
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