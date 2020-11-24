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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe bir üst turda

Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0- Sarı-lacivertliler, adını 5. tura yazdırdı
 24 Kasım 2020 22:56
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe bir üst turda

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe plase ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

63. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Mert Hakan ile yaptığı verkaçla çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun sıfırdan yerden pasına şık bir topuk vuruşu yapan Pelkas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

68. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Ceza yayı solunda rakibinden topu kapan Thiam'ın uzak direğe plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

73. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Soldan gelişen atakta ceza yayı dışında topla buluşan Mert Hakan, meşin yuvarlağı bekletmeden penaltı noktası gerisindeki Ademi'ye çıkardı. Ademi'nin kontrol ettikten sonraki vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Anadolu Ajansı
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