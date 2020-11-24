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Dörtyol Belediye Başkanı Keskin'in testi pozitif çıktı

Hatay'ın Dörtyol İlçe Belediye Başkanı Fadıl Keskin, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
 24 Kasım 2020 23:06
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Dörtyol Belediye Başkanı Keskin'in testi pozitif çıktı

Hatay'ın Dörtyol İlçe Belediye Başkanı Fadıl Keskin, yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dörtyol Belediye Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Keskin'in, Covid-19'a yakalandığını açıklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilen açıklamada Başkan Keskin'in hekimlerin tavsiyeleri doğrultusunda ilaç kullanımı ile birlikte tedavi sürecini evinde geçireceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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