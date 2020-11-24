Anayolu koşarak geçmeye çalışan kadına araç çarptı: 1 ölü
|24 Kasım 2020 23:29
|+Aa- Yazdır
Denizli'de karşısına geçmek için yaya geçidi yerine anayolu kullanan kadına seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş çıkışı yoğun olan trafikte yolun karşısına koşarak geçmek isteyen 22 yaşındaki Ayfer Şenol'a, 06 BZS 751 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şenol savrularak yere düştü. Ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Şenol'u Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kazaya karışan aracı yol kenarına çekerken araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 22 yaşındaki Ayfer Şenol'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İnternetten aracını satmak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların yeni oyunu
24 Kasım 2020 20:54
|Alkollü ve tüfekli sürücüden şaşırtan savunma: Ben kötü insan değilim
24 Kasım 2020 18:54
|Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
24 Kasım 2020 18:49
|Ambulans ile cip çarpıştı: 1 hemşire yaralı
24 Kasım 2020 18:45
|Tehlikeye aldırmadan kaza yerinden canlı yayın yaptılar
24 Kasım 2020 17:55
|Fabrika işçisi üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi
24 Kasım 2020 14:31
|Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı
24 Kasım 2020 13:53
|Daireleri gezme bahanesiyle girdiği inşaatın çatısında intihara kalkıştı
24 Kasım 2020 13:40
|İncirlik Üssü'nde görevli uzman çavuş evinde ölü bulundu
24 Kasım 2020 12:53
|Patileri kesilen köpekle ilgili 3 kişi adli kontrolle serbest
24 Kasım 2020 12:44