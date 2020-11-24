1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Emine Erdoğan, motosikletini EBA destek aracı yapan öğretmeni paylaştı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde köy okulunda görev yapan ve motosikletini EBA destek aracına dönüştürerek uzaktan eğitime destek veren öğretmen Nuray Yıldırıcı'nın videosunu Twitter'dan paylaştı.
 24 Kasım 2020 23:52
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle misafir ettiği öğretmenler arasında olan köy öğretmeni Nuray Yıldırıcı'yı konu alan videoyu, Twitter hesabından paylaştı. Videoda, Sakarya?nın Geyve ilçesine bağlı Nuruosmaniye Köyü?nde sınıf öğretmeni olan Nuray Yıldırıcı?nın, uzaktan eğitime destek vermek için motosikletini EBA destek aracı yapması, aracıyla öğrencilerini ziyaret ederek EBA'yı anlatması ve ödevleriyle ilgilenmesi anlatıldı. Öğrencilerin ve velilerin görüşleri ile Külliye'deki kabul görüntülerine de yer verilen videoda, Yıldırıcı "Motorla çıktığım o yokuşu kanatlanarak indiğimi düşünüyorum, o kadar huzurlu bir şekilde eve geliyorum. 50 yaşındayım, 5 yaşındaki çocuklar gibi mutlu bir şekilde evime gidiyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, video ile birlikte paylaştığı mesajında, "İçinden geçtiğimiz zorlu pandemi şartlarında öğretmenlerimiz, çocuklarımızın okulla bağının kesintiye uğramaması için ter döküyorlar. Kapı kapı dolaşıp, çocuklara eğitim materyalleri dağıtan emektar tüm eğitimcilere şükran borçluyuz" ifadelerini kullandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Kurum, ilkokul öğretmeninin Öğretmenler Günü'nü kutladı
24 Kasım 2020 23:31		 Ayda bebekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öpücük
24 Kasım 2020 22:59
Hasta sayısı bugün de arttı... 7300'ü geçti
24 Kasım 2020 19:45		 Doktor, yerli solunum cihazının üretimine katkı sağlıyor
24 Kasım 2020 18:26
Lösemi tedavisi gören öğretmen ağladı, Valiyi de ağlattı
24 Kasım 2020 18:06		 Yakalanınca 'yeter çektiğiniz' diyerek tepki gösterdi
24 Kasım 2020 15:48
İki araç çarpıştı olan karşıya geçmek isteyen vatandaşa oldu
24 Kasım 2020 15:36		 Su altında kalan köy kuraklık sonrasında gün yüzüne çıktı
24 Kasım 2020 15:33
Bu mezarlık, hüzünlü hikayelere tanıklık ediyor!
24 Kasım 2020 15:23		 Batman'da Öğretmenler Günü'nde buruk kutlama
24 Kasım 2020 15:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:13 - 25 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:14 - Emniyet, 200 Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapacak00:04 - Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!23:52 - Emine Erdoğan, motosikletini EBA destek aracı yapan öğretmeni paylaştı23:38 - Enerji düzenlemesi kanun teklifinin 11 maddesi kabul edildi23:31 - Bakan Kurum, ilkokul öğretmeninin Öğretmenler Günü'nü kutladı
23:29 - Anayolu koşarak geçmeye çalışan kadına araç çarptı: 1 ölü23:26 - TBMM Genel Kurulunda 'Kürdistan' ve 'Alaattin Çakıcı' tartışması23:20 - Bakan Soylu başkanlığında 'Koronavirüs Değerlendirme' toplantısı yapıldı23:11 - Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek yeni partiyi kuracağız23:06 - Dörtyol Belediye Başkanı Keskin'in testi pozitif çıktı22:59 - Ayda bebekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öpücük
22:56 - Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe bir üst turda22:42 - Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanına tepki22:37 - TRT'nin sevilen dizisinde 'Kadına şiddete dur de' çağrısı22:26 - Bülent Arınç'ın vekil oğlu açıklama yaptı22:21 - Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde evlendi
22:11 - ABD Sağlık Bakanı açıkladı: İlk aşının dağıtım tarihi belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
Emniyet, 200 Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapacak
25 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mbwana samatta 1
enes batur 5
Hijyen 1
blue bells 1
çift kişilik yastık 1
Gönül Dağı dizisi 1
bildiğin yerden çıkarsa kolay 2
Sakkara lahitleri 1
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 2
çakılı kadro 3
SON İLANLAR
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 8 İşçi Alacak
Malatya Doğanyol Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
Karataş Belediyesi 2 Memur Alacak- İlan iptal edildi
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam