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25 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

25 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları.
 25 Kasım 2020 01:13
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25 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı yapacak, MGK Toplantısına katılacak.

(Ankara/12.00/13.30/15.00)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- AK Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

- TBMM KİT Komisyonunda, TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi hesapları ele alınacak.

(TBMM/14.00/12.00/14.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuşacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla konfederasyon genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
Anadolu Ajansı
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