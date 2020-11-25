Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Koca, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış olduğunu, bu illerin gayretli, daha titiz bir çalışma gerektiğini ifade etti.
|25 Kasım 2020 03:22
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Koca, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış olduğunu, bu illerin gayretli, daha titiz bir çalışma gerektiğini ifade etti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu İl Sağlık Müdürleriyle yaptığımız online toplantıda; salgın seyrini, hizmet kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizin performansını gözden geçirdik. Ek tedbirleri ele aldık. Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin" ifadelerini kullandı.
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