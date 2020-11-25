Sıcaklık bazı bölgelerde 2-5 derece azalacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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