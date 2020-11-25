Yeni reform dönemi başlıyor



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "yeni reform dönemi" hakkında Daily Sabah gazetesine verdiği röportajda, dış politika, ekonomi ve AB'ye tam üyelik konularında önemli açıklamalarda bulundu. "Yeni reform döneminin ana kodları, motivasyonları ve hedefleri nelerdir?" sorusuna cevap veren Altun, bu dönemin, 2002 yılından bugüne Türkiye'nin her alanda yükselişinin devamı olarak okumak gerektiğinin altını çizdi.

GELİŞME SÜRECİNİN İÇİNDEYİZ

Türkiye'nin, sürekliliği olan kalkınma, ilerleme ve gelişme sürecinin içerisinde olduğunu belirten Altun, şöyle devam etti: "Hedefimiz tek cümleyle ülkemizin refah, özgürlük ve güvenlik içinde geleceğe taşınmasını sağlamak. Cumhurbaşkanımızın yola ilk çıktığındaki hedefleri de zaten bunlardı. Bu hedeflerden bir an olsun vazgeçmemesi; değişim ve gelişimin sürekli olduğunu da kanıtlayan bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Şimdi de bu doğrultuda daha müreffeh ve daha demokratik bir Türkiye için yeni bir reformdönemi başlıyor."



YARGIYA ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ

Bugüne kadar, özgürlükleri konsolide etmekle güvenliği sağlamayı hiç ikilem olarak görmediklerini de belirten Altun, "Özgürlük ve güvenlik bize göre birbirine bağlı ve birbiri için olmazsa olmaz durum ve kavramlardır. Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak adalet konusuna yaptığı vurgu bunun anahtarı aslında. Bunun için adalet ve yargı reformu konusuna özel önem veriyoruz" diye konuştu.