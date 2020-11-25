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Gemiler teyakkuzda

Donanma, AB'nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari gemiye baskın düzenlemesinden sonra teyakkuza geçti. Baskını düzenleyen gemiyi Yunan komutan yönettiği için, Doğu Akdeniz'de Yunan gemilerine misilleme de kart olarak masada duruyor.
 25 Kasım 2020 07:10
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Gemiler teyakkuzda

AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Vatan toprağına müdahale olarak Türkiye'nin egemenlik haklarına ciddi bir saldırı olan olaya karşı Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan ciddi hakları bulunuyor. Bu kapsamda ilk olarak Ankara'daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Türkiye'nin açık izni olmadan Roseline-A gemisine çıkılması ve denetlenmesi protesto edildi ve ilgili ülkelere nota verildi. Verilen notada, olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Türkiye'nin tazminat haklarının da muhafaza edildiği kayıt altına alındı.

Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.


GEMİLER TEYAKKUZDA

Türkiye'nin nota vermek dışında özür beklentisi de bulunuyor. Türkiye'nin 'aynı ile mukabele' hakkı çerçevesinde benzer bir eylem icra edilmesi önünde bir engel bulunmuyor. Yunanistan bandıralı ticari gemilerin yoğun faaliyet yürüttüğü Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk gereği mütekabiliyet ilkesinin gerekleri de uygulanabilir bir kart olarak masada duruyor. Türk donanmasının Libya açıklarındaki askeri gemileri de olayın ardından olası yeni taciz ve provokasyonlara karşı teyakkuza geçirildi.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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