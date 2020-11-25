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Esnafa nakit desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafa destek müjdesinin ardından bir açıklama yapan TESK Başkanı Bendevi Palandöken "Esnaf ve sanatkar için bir kaynak ayrılacak. Nakit destek olacak, kredi değil" dedi.
 25 Kasım 2020 06:50
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Esnafa nakit desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın esnafa yönelik yeni bir çalışma içerisinde olduklarını söylemesinin ardından desteklerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Çalışma hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken "Esnaf ve sanatkar için bir kaynak ayrılacak. Nakit destek olacak, kredi değil. Bir AB projesi var. Onu uygulayacağız ama daha belli değil. Bunun yanı sıra Ticaret Bakanlığı da esnaf sanatkarın mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir çalışma yapıyor" ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA NETLEŞEBİLİR

Palandöken çalışmanın ne zaman hayata geçeceğiyle ilgili soruya ise "Önümüzdeki hafta içerisinde inşallah netleşir" cevabını verdi. Pandemi sürecinde esnafın tamamının zarar gördüğünü aktaran Palandöken "Bu konunun bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığını ilgilendiriyor çünkü okul kantinleri mevzuu var. Bir diğer kısmı ise Çalışma Bakanlığımızı ilgilendiriyor. Bu esnafların yanında çalışanların sosyal güvenlikleri ve esnafın kendi vergi ve primleri konusu var" diye konuştu.

FARKLI ADIMLAR DA GÜNDEMDE

Halihazırda esnafa yönelik atılacak adımlar için durum değerlendirmesi yapıldığı öğrenildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın bütçe görüşmeleri sırasında verdiği sinyallerden sonra, önümüzdeki dönemde bütçe ve mevzuat çerçevesinde esnafa belirli bir miktarda, kira, elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri için hibe yardımında bulunulması da planlanıyor. Ticaret Bakanlığının bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığından bazı talepleri olduğu belirtiliyor.

Öte yandan esnafa yönelik bir diğer önemli adım da marketlerde yöresel ürün zorunluluğunun artırılması olacak. Marketlerde şu anda raf alanının yüzde 1'inde yöresel ürün zorunluluğu bulunuyor. Bu rakamın yüzde 5'ler seviyesine çıkarılması planlanıyor. Bakan Pekcan bu konuda da, coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlerin market raflarında daha fazla yer bulması ve pazara ulaşmasını sağlamak için kanun değişikliği çalışması yapıldığını söylemişti.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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