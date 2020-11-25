Öğrencinin kayıpları eğitimle sınırlı değil

Okulların kapalı olmasının beraberinde daha büyük problemler getireceği düşünülüyor. Özellikle 1-4 arası kademelerde okulların açılması "gereklilik" olarak görülüyor.

Koronavirüs bütün alanlarda olduğu gibi eğitime de büyük darbe vurdu. Virüsün pik yapması ile birlikte Türkiye'de mart ayında okullara kilit vuruldu. Yasakların gevşetilmesi ile birlikte ülkemizde yüz yüze eğitimde bazı kademeler için iki günlüğüne zil sesi çaldı. İkinci dalga ile birlikte Türkiye'de okullar yeniden evlere taşındı.

DAHA BÜYÜK PROBLEMLER DOĞURUR

Dünyadan örnekler veren eğitimciler bu karara tepkili...

Eğitimciler, okulların kapalı olmasının beraberinde daha büyük problemler getireceğini düşünüyor. Özelikle 1-4 arası kademelerde okulların açılmasının gerektiğine vurgu yapılıyor. Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel "Merkezi sınavlara girecek öğrenciler başta olmak üzere yüz yüze eğitim, kademeli olarak başlamalıdır. Unutmayalım ki çocuklarımız, bilim alanında sadece ülkemizdeki çocuklarla değil dünyanın dört bir yanındaki akranlarıyla yarışmaktadır" çıkışı geldi.

BM: OKULLAR AÇIK KALMALI

Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası geçtiğimiz günlerde yayımladıkları ortak raporda virüs riskine rağmen okulların açık kalması uyarısında bulundu. Raporda özellikle yoksul ülkelerde çocukların eğitimden uzak kalmalarının oluşturduğu zararın koronavirüs hastalığından daha büyük olduğuna vurgu yapıldı.

Peki, Türkiye'de durumlar böyle iken dünyada nasıl? Onun cevabını aradık.

ALMANYA

- 2020-2021 eğitim öğretim yılı 10 Ağustos itibarıyla başladı. Pozitif vaka görülen okullarda öğrenci grupları ve okul bazlı karantinalar sebebiyle eğitime ara verilse de ülke çapına yansıyan bir kapatma söz konusu olmadı.

DANİMARKA

- Avrupa'da okullarını yeniden açan ilk ülke Danimarka oldu. 15 Nisan'dan itibaren kademeli olarak açılan okullarda, öğrenciler siperlik takmak mecburiyetinde.

İNGİLTERE

- Çocukların farklı öğrencilerle temaslarının önlenmesi için yaş gruplarına göre zamanlamalar belirlendi. Teneffüs saatleri ve giriş çıkışlar yaş gruplarına göre farklılaştırıldı. Çocuğunu geçerli bir sebebi olmaksızın okula göndermeyen ailelere para cezası uygulanıyor.

FRANSA

Sınıfların düzenli olarak havalandırılması şart koşuldu. Gerekli olmayan bütün mağazalar, restoranlar ve barlar kapatıldı ancak okullar açık bırakıldı.

VAKALAR ARTTI, OKULLARI KAPATTILAR

Vaka artışı sebebiyle okullarını (kısa süreli) tekrar kapatan ülkeler ve bölgeler de yok değil... İşte yüz yüze eğitime kısa süreli de olsa ara veren örnekler:

AVUSTURYA

- 17 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında yeni kısıtlamalar getirildi. Bu sınırlamalarda ilk ve orta dereceli okulların da kapanması ve uzaktan eğitimin sürdürülmesi kararı verildi.

YUNANİSTAN

- 16 Kasım itibarıyla ilkokullar, anaokulları ve gündüz bakım evleri iki hafta süreyle kapatıldı.

İTALYA

- Vaka oranları dikkate alınarak bölgeler yeşil, sarı ve kırmızı bölge olarak tanımlanıyor. Kırmızı bölgelerde lise ve üniversitelerde uzaktan eğitim yapılıyor.

ABD-BOSTON

- 1 Ekim'de yüz yüze eğitim başladı. 22 Ekim itibarıyla bütün okullar kapatıldı, uzaktan eğitime geçildi.

RUSYA

- 19 Ekim itibarıyla bütün okulların açılması bekleniyordu. Ancak yapılan açıklama ile yalnızca 1. sınıftan 5. sınıfa kadar olan öğrenciler için okulların açılacağı belirtildi.

MAHMUT ÖZAY