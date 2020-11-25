4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ve Bazı Yüksekokul ve Enstitülerin Kapatılması, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3203)
|25 Kasım 2020 07:50
|+Aa- Yazdır
Bugünkü Resmi Gazete'de yeni fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin kararlar yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yer alan kurulan ve kapatılan fakülte ve enstitüler:
Resmi Gazete'nin ilgili kararına ulaşmak için Tıklayınız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AYM'den, güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yeni iptal kararı
28 Nisan 2020 00:31
|Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
29 Eylül 2019 00:07
|Gelir İdaresi ve SGK Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Karar
24 Kasım 2016 07:54
|6676 sayılı Ar-Ge Kanunu Resmi Gazete'de
26 Şubat 2016 10:04
|1 yeni fakülte kuruldu, 2 fakültenin ismi değişti
08 Mart 2015 02:03
|Vakıf Katılım Bankası kuruluyor
03 Mart 2015 03:39
|Subay ve Astsubay sicil yönetmeliklerinde değişiklik
21 Ağustos 2014 00:22
|Sağlık Bakanlığı geçici görevlendirme genelgesi
28 Mayıs 2014 18:12
|Sağlık Bakanlığı'ndan 'nöbet' genelgesi
09 Nisan 2014 18:51
|Hangi Devlet memurlarının askerlik sevkleri tehir edilir?
12 Aralık 2012 15:45