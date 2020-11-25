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4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Bazı Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ve Bazı Yüksekokul ve Enstitülerin Kapatılması, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3203)
 25 Kasım 2020 07:50
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4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Bugünkü Resmi Gazete'de yeni fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin kararlar yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan kurulan ve kapatılan fakülte ve enstitüler:

Resmi Gazete'nin ilgili kararına ulaşmak için Tıklayınız.

Memurlar.Net
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