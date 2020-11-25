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Öğle yemeği arada kaynadı

Koronavirüs salgınında beslenme alışkanlıkları ile ilgili yapılan araştırmaya göre, sağlıklı beslenme eğilimi ve gıda takviyelerine yönelim arttı. Geç kahvaltı sebebiyle öğle yemeğini atlayanların oranı da yüzde 32'lere çıktı
 25 Kasım 2020 08:25
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Öğle yemeği arada kaynadı

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Araştırmaya katılanların yüzde 50'si pandemi sürecinde 4 kilo aldığını belirtirken, yüzde 10'luk küçük kesim ise bu dönemi fırsata çevirerek 4 kilo verdiğini söyledi. Sabri Ülker Vakfı'nın düzenlediği pandemi döneminde beslenme konferansında konuşan Diyetisyen Berrin Yiğit, araştırma şirketi Nielsen'in Türkiye'nin 12 ilinde 2043 kişi ile yaptığı online araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre, sağlıklı beslenme eğilimi yüzde 19'dan yüzde 25'e yükseldi. Araştırmaya katılanların yüzde 50'si pandemi sürecinde 4 kilo aldığını belirtirken, yüzde 10'luk küçük kesim ise bu dönemi fırsata çevirerek 4 kilo verdiğini söyledi.

Evde pişirdik

Araştırmaya göre, evde geçirilen süre ve kaygı ile birlikte atıştırma sıklığı da yüzde 45 arttı. Özellikle yatmadan 1-2 saat önce atıştırma sıklığının yüzde 10 arttığı görüldü. Pandemi ile birlikte hijyen konusunda takıntılı hale gelmemiz, araştırma sonucuna da yansıdı. Sık yemek pişirenlerin oranı pandemi sonrası yüzde 33'ten yüzde 80'e yükseldi. Yemek pişirme konusunda eskiden var olan hassasiyetimizin üstüne yenileri eklendi. Evde yemek pişirmede sağlık hassasiyeti yüzde 91'lere kadar ulaştı.

Bu süreçte sadece beslenme tercihleri değil, aynı zamanda vücudumuzu, bağışıklığımızı güçlendirmek için gıda takviyesi kullanım oranları da yüzde 51'den yüzde 61'e yükseldi. Bu kapsamda katılımcıların yüzde 7'si D vitamini takviyesi, yüzde 12'si bağışıklık güçlendiren takviyeler, yüzde 6'sı multivitamin, yüzde 5'i probiyotik, yüzde 6'sı da propolis kullanımını artırdı. Pandemi sebebiyle hayatımızın temelinde olan dinlenme zamanımız, uyku sürelerimiz ve kalitesi de değişti. Araştırmaya göre, uyku düzenimizin yüzde 75'i bozuldu. Buna göre katılımcıların yüzde 44'ü daha çok uyumaya, yüzde 47'si de daha geç uyanmaya başladı. Bağışıklık sistemi için çok önemli olan uyku ile ilgili olan negatif değişim, tehlikeli tabloyu ortaya koydu. Ayrıca evde egzersiz yapanların oranı yüzde 54'ten 90'lara kadar yükselirken, öğle yemeğini geç kahvaltı sebebiyle atlayanların oranı da yüzde 32'lere kadar çıktı.
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