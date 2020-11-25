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WhatsApp'a 3 yeni özellik

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp platformu 3 yeni özellik ile güncellemeye hazırlanıyor.
 25 Kasım 2020 08:32
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WhatsApp'a 3 yeni özellik

Dünya genelinde 1.5 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikler ile gündemde.

Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'ın Android Beta sürümünde 3 yeni özellik ortaya çıktı.

Buna göre WhatsApp'a ilk olarak duvar kağıdı özelleştirme altyapısı geliyor. Bu özellik sayede kullanıcılar her sohbet penceresi veya kişi için ayrı duvar kağıdı seçebilecek.

WhatsApp ayrıca söz konusu duvar kağıdı için şeffaflık ayarı da sunacak.

WhatsApp güncelleme sonrası kişilerin videoları başkasıyla paylaşmadan önce sessize almasına da imkan tanıyacak.

Platforma gelecek bir başka yenilik ile uygulamadaki arşivlenmiş içerikler "daha sonra oku" şeklinde isimlendirilecek.

Söz konusu özelliklerin ne zaman kullanıma gireceğine dair şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
NTV
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