Canlı hayvan ithalatında, Bakanlık yetkisi uzatıldı
|25 Kasım 2020 08:34
|+Aa- Yazdır
Canlı hayvan ithalatında sadece Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden ithalat yapılmasını öngören hükmün yürürlüğe geçiş süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.
İşte 25 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme
Tarım ve Orman Bakanlığından:
BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 20/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "beş" ibaresi "yedi" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
YÖNETMELİİN ATIFTA BULUNDUĞU MADDELER:
Madde 13 - (1) Bu Yönetmeliğin;
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren beş yıl sonra,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Madde 4 - (1) Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çiftçi Muhasebe Veri Ağına üye olanlara 600 TL verilecek
25 Kasım 2020 08:39
|Emniyet, 200 Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapacak
25 Kasım 2020 00:14
|Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
25 Kasım 2020 00:04
|Bakan Soylu başkanlığında 'Koronavirüs Değerlendirme' toplantısı yapıldı
24 Kasım 2020 23:20
|3 bin 537 hakim ve savcının terfisi sonuçlandı
24 Kasım 2020 21:17
|İki ilden yeni karantina haberleri geldi
24 Kasım 2020 19:59
|Başkentte toplu taşımaya 'sokağa çıkma yasağı' düzenlemesi
24 Kasım 2020 19:07
|EGM görevde yükselme sınav giriş belgesi yayımlandı
24 Kasım 2020 17:51
|Polisten, yasaktan haberin yok diyen vatandaşa: Sen bu dünyada yaşamıyor musun?
24 Kasım 2020 14:01
|İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'piknik' düzenlemesi
24 Kasım 2020 11:14