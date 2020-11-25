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Canlı hayvan ithalatında, Bakanlık yetkisi uzatıldı

Canlı hayvan ithalatında sadece Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden ithalat yapılmasını öngören hükmün yürürlüğe geçiş süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı
 25 Kasım 2020 08:34
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Canlı hayvan ithalatında, Bakanlık yetkisi uzatıldı

Canlı hayvan ithalatında sadece Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden ithalat yapılmasını öngören hükmün yürürlüğe geçiş süresi 2023 yılı sonuna kadar uzatıldı.

İşte 25 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığından:

BELİRLİ CANLI TIRNAKLI HAYVANLARIN İTHALATI VE TRANSİT GEÇİŞİNE İLİŞKİN HAYVAN SAĞLIĞI KURALLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 20/9/2015 tarihli ve 29481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "beş" ibaresi "yedi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

YÖNETMELİİN ATIFTA BULUNDUĞU MADDELER:

Madde 13 - (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren beş yıl sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Madde 4 - (1) Canlı tırnaklı hayvanların ithalatına ve transit geçişine yalnızca Bakanlıkça hazırlanan listelerde yer alan ülkelerden izin verilir.
Memurlar.Net
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