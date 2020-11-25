Çiftçi Muhasebe Veri Ağına üye olanlara 600 TL verilecek
Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe göre, Çiftçi Muhasebe Veri Ağına üye olan işletmelere, Muhasebe ağına dahil oldukları için katılım desteği olarak 2020 yılı için 600 TL ödeme yapılacak
|25 Kasım 2020 08:39
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Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe göre, Çiftçi Muhasebe Veri Ağına üye olan işletmelere 2020 yılı için 600 TL ödeme yapılacak. Çiftçi Muhasebe veri Ağına (ÇMVA) sadece Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari katır sisteine kayıt olan işletmeler başvuru yapabilmektedir.
Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ için tıklayınız.
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