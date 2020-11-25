9 ildeki 25 ova, Büyük Ova kapsamına alındı
Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Batman, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde illerindeki 25 ova, Büyük Ova kapsamına alındı
|25 Kasım 2020 08:46
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25 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre Batman, Bayburt, Bursa, Elazığ, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş ve Niğde illerindeki 25 ova, Büyük Ova kapsamına alındı. Karar için tıklayın.
Büyük Ova olarak ilan edilen ovalar, 'tarımsal sit' gibi korunmakta. Böylelikle tarımsal nitelik taşıyan ovaların, amaç dışı ve yanlış kullanımlar bedeniyle yok olmasının önüne geçiliyor.
İşte büyük Ova kapsamına alınan ovalar
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