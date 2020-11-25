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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Corona virüs Bilim kurulu saat 17.00'de toplanacak. Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yapacak
 25 Kasım 2020 08:47
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Corona virüs Bilim kurulu saat 17.00'de toplanacak. Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yapacak

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