Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Corona virüs Bilim kurulu saat 17.00'de toplanacak. Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yapacak
|25 Kasım 2020 08:47
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Corona virüs Bilim kurulu saat 17.00'de toplanacak. Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yapacak
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