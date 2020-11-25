Personel zorda... COVID'li hastalara refakatçi tartışması
|25 Kasım 2020 08:52
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: COVID-19 salgını başladığı günden bu yana dünyada da Türkiye'de de COVID-19 hastalarına, çocuk hastalar dışında, refakatçi izni verilmiyor. Ancak son dönemde artan COVID-19 vakaları ile artan hasta ve ağır hasta sayısı sağlık personelini de zor durumda bıraktı.
PERSONEL ZOR DURUMDA
Bakanlık bu nedenle, 70 yaş ve üzerinde, bakıma muhtaç olan COVID-19 hastalarına refakatçi izni verdi. Konuyu Hürriyet'e değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, COVID-19 hastalarının yataklı servislere yatışında refakatçi alınmaması gerektiğini ancak bunda bir istisna bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
TEK VE AYNI KİŞİ OLMALI
"Yalnızca yardıma ihtiyaç duyan çocuk hastalar, özel gereksinimi olan, düşme riski olan, Alzheimer hastalığı, demansı olan hastalar ve ileri yaştaki hastalar için gerekli hallerde refakatçi alınabilir. Hasta, yataklı serviste yattığı sürece aynı refakatçi kalmalı ve birden fazla refakatçiye müsaade edilmemeli. Refakatçi, hasta yattığı süre boyunca yanında olmalı, hastane dışına çıkıp geri gelmemeli. Refakatçiler diğer hasta odalarına ve personel çalışma-dinlenme odalarına girmemeli."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı
25 Kasım 2020 09:38
|500 bin şikayet gelmişti: Çıldırtan mesajlar için son 5 gün
25 Kasım 2020 09:09
|Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler
25 Kasım 2020 08:58
|Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
25 Kasım 2020 08:47
|9 ildeki 25 ova, Büyük Ova kapsamına alındı
25 Kasım 2020 08:46
|Çiftçi Muhasebe Veri Ağına üye olanlara 600 TL verilecek
25 Kasım 2020 08:39
|Canlı hayvan ithalatında, Bakanlık yetkisi uzatıldı
25 Kasım 2020 08:34
|Emniyet, 200 Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapacak
25 Kasım 2020 00:14
|Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
25 Kasım 2020 00:04
|Bakan Soylu başkanlığında 'Koronavirüs Değerlendirme' toplantısı yapıldı
24 Kasım 2020 23:20