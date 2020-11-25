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Depremde yıkılan Dilek Apartmanı'nı hatır gönül yıkmış!

Elazığ depreminde 14 kişiye mezar olan Dilek Apartmanı'nı yapan kooperatifin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 23 kişinin 210'ar yıl ağır hapisle cezalandırılması istendi. Kooperatifi yöneten sanıklar, ölen kooperatif başkanını ve birbirlerini suçladılar.
 25 Kasım 2020 08:54
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Depremde yıkılan Dilek Apartmanı'nı hatır gönül yıkmış!


Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan ve 14 kişiye mezar olan Dilek Apartmanı'na ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Dilek Apartmanı'nı yapan kooperatifin yöneticileri ve teknik sorumluların da aralarında bulunduğu 23 kişinin 'taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olmak' suçundan 210'ar yıl ağır hapisle cezalandırılması istendi. Kooperatifi yöneten sanıklar ölen kooperatif başkanını suçladı. Başkanın yönetimdeki oğlu ise 'Babam beni üye sayısını doldurmak için yazmış, haberim yok' derken, bir başka üye 'Hatır gönül için adım yönetime yazıldı', bir diğeri ise 'Yazmışlar, haberim yok' dedi. Teknik sorumlu mühendis ise 'O zamanlar makine yoktu, betonu işçiler el ile yaptılar' diyerek kendini savunmaya çalıştı.

YÖNETİM ASLİ KUSURLU

İddianameye göre kooperatif 1987'de kuruldu, 1994'te de inşaat tamamlandı. 1996'da ise kendini feshetti. İfadelere göre inşaat bir dönem 'sürüncemede' kalmıştı. Bu dönemde de Raif Yılmaz başkandı. Dilek Apartmanı depremde yerle bir oldu. 14 kişi hayatını kaybetti. Savcılık soruşturma başlattı. Enkazdan numuneler alındı. Ardından iki inşaat mühendisi ve bir makine mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti inceleme ve raporlama sürecine başladı. Rapora göre Dilek Apartmanı'na ait onaylı betonarme projesinde taşınmazın beton sınıfı ve çelik sınıfı belirtilmedi, alınan beton numunelerinin beton basınç değerleri de olması gerekenin altında çıktı. Ayrıca bina 1975'teki deprem yönetmeliğine göre yapıldığı için mevcut deprem yönetmeliğindeki şartları karşılamıyordu. Bilirkişiler sonuç bölümünde aynı proje olarak inşa edilen blokların depremde göçmemesi nedeniyle teknik uygulama sorumlusunun ve kooperatif yönetiminin asli kusurlu olacağı kanaatinde olduklarını belirttiler.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Savcılık apartmanın teknik sorumlusunu ve kooperatif yöneticilerinin kimliklerini tespit etti. Tespit edilen isimlerden Raif Yılmaz'ın daha önce vefat ettiği anlaşıldı. Yine yönetimde olan oğlu Bülent Yılmaz'ın 'şüpheli' olarak ifadesi alındı. Kooperatif yöneticileri ifadelerinde, kooperatife isimlerinin kendilerinden habersiz yazıldığını iddia ederek, birbirlerini suçladılar.
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