500 bin şikayet gelmişti: Çıldırtan mesajlar için son 5 gün

Şikayet sayısının 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından gündeme getirilen ticari mesajlarda aracı bir sistem üzerinden mesaj ve e-posta yollanmasını sağlayacak uygulamada geri sayım başladı.

1 Eylül'de hayata geçirilmesi beklenirken sürpriz bir kararla firmalara verilen 3 aylık ek süre 1 Aralık 2020'de doluyor.

Uygulama kapsamında vatandaşa ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler aldıkları onayları 5 gün içerisinde İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) yüklemeleri gerekiyor.

VATANDAŞA MESAJ YOLLANACAK

Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onayların yüklendiği ve 16/01/2021 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkanının kullanılabileceği bilgisini içeren iletiler gönderilmeye başlanacak. Alıcılar, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne kaydedilen onayları 16/1/2021 tarihine kadar kontrol edebilecekken, bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari elektronik iletiler ise onaylı kabul edilecek.

İleti Yönetim Sistemi (İYS)

Bakanlık, bu tarihleri hizmet sağlayıcıların niteliğiyle ticari elektronik ileti onay sayılarının büyüklüğünü göz önünde bulundurarak 6 ay ertelemeye de yetkili olacak.

İYS'YE KAYIT EDİLMEYEN ONAYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK

İleti Yönetim Sistemi üzerinden alınmayan onaylarda, onayın alındığına dair ispat yükümlülüğü, hizmet sağlayıcıya ait olacakken, alınan onayların ise üç gün içerisinde sisteme yüklenmesi zorunlu olacak.

İleti Yönetim Sistemi'ne kaydedilmeyen onaylar geçersiz sayılacak.

Mevzuat gereğince sadece onaylı elektronik iletişim adreslerinin sisteme yüklenmesi gerekirken, 1 Aralık 2020 öncesinde alınan onayları belgeleyen imzalı formların sisteme yüklenmesine ise gerek olmayacak. Hizmet Sağlayıcılar, bu onayları sisteme "beyan" usulünde de yükleyebilecek.

İleti Yönetim Sistemi üzerinden onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

3 GÜN İÇİNDE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Sesli aramada; tacirler, ticaret unvanına, esnaf, adı ve soyadına yer verebilecek. Hizmet Sağlayıcı, ilaveten firma veya marka ismi gibi bilgilere de yer verebilecek ayrıca ret bildirimlerini 3 gün içinde İYS'ye bildirmekle yükümlü olacak. Alıcı, reddetme hakkını İleti Yönetim Sistemi üzerinden de kullanabilecek.

Şikayet başvuruları, İYS üzerinden ön incelemeyle değerlendirilecek.

ŞİKAYETLERE 15 GÜNDE YANIT!

Hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcı, şikayet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde yanıtlayacakken, gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönderilen içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla ise yükümlü olmayacak.

İYS'ye kayıt olmayanların ticari ileti gönderimi mümkün olmayacak.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİTEMİ (İYS) NEDİR?

İleti Yönetim Sistemi, hizmet sağlayıcıların arama, sms, e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların da verdikleri izinleri görüntüleyip, reddedebilecekleri, şikayet edebilecekleri ve yönetebilecekleri, kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikayete konu izni görüntüleyebileceği, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemi olarak tanımlanıyor.

Kısaca, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir.



Kenan Biter