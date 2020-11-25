MİT buldu SİHA vurdu

MUŞ'TA KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI Muş'ta İl Emniyet Müdürlüğünce Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında son 2 yılda 2 bin 830 önleyici ve 133 koruyucu tedbir uygulandı. Valilikten yapılan açıklamada, tekstil atölyeleri, KYK yurtları, Kur'an kursları, bilgi evleri gibi kadınların yoğun olarak bulunduğu yerlerde toplam 2 bin 460 kadının şiddet ve KADES uygulaması konusunda bilgilendirildiği belirtildi. İl genelinde 400 afişin asıldığı ve 3 bin 600 el broşürünün dağıtıldığı bildirilen açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli 2 bin 110 personele Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele eğitimi verilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.