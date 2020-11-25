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MİT buldu SİHA vurdu

Terör örgütü PKK'nın "Kurye sorumlusu", 'Dılhaz' kod adlı Hizret Çalkın adım adım izlendi. 'Gri' kategorideki terörist katıldığı toplantı sonrası SİHA'larca nokta atışıyla imha edildi
 25 Kasım 2020 09:19
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MİT buldu SİHA vurdu

PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden, 'gri' kategorideki sözde 'kurye sorumlusu 'Dılhaz' kod adlı Hizret Çalkın, MİT'in Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Alınan istihbarat sonrası takibe alınan terörist Çalkın'ın Irak'ın kuzeyinde katıldığı toplantı sonrasında nokta atışıyla vuruldu. İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesindeki gri kategoride yer alan terörist Çalkın, 2014'te örgüte katılmıştı. Terörist, 2019'da Irak'a geçerek, bu ülkeden Suriye'ye terörist sevkiyatını organize etti.

Diğer taraftan PKK/KCK terör örgütüne 2018 yılında Van'dan katılım yapan ve 2018-2020 yılları arasında Irak'ın Pencerin-Asos bölgesinde sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüten 1 PKK'lı terörist Şırnak Silopi hudut kapısından güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sabah
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