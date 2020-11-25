Benzine büyük zam geliyor
Benzine perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor
|25 Kasım 2020 09:35
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Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 37 kuruş zam yapılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROL SON 10 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
Aşı çalışmalarına ilişkin haberler petrol fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 4,3 değer kazanmasının ardından bugün de yüzde 0,5 artışla 48,6 dolara çıkarak marttan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
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