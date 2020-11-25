Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de olduğu 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
|25 Kasım 2020 09:39
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Edirne'de, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinin de olduğu 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 şüpheliyi tespit etti.
FETÖ'ye üye olmak, örgüte bilerek, isteyerek yardım etme suçlarından hakkında arama kaydı bulunan S.T, öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen N.S, resmi belgede sahtecilik suçundan aranan G.A. ile asker kaçağı durumundaki T.B. ve B.Ç. gözaltına alındı.
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