1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde bugün hafif yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
 25 Kasım 2020 09:41
+Aa- Yazdır
Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde bugün hafif yağmur ve sağanak, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinde hafif yağmur ve sağanak öngörülüyor. Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde ise yer yer buzlanma ve don olayı öngörülüyor.

Sıcaklıkların İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ile 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
25 Kasım 2020 10:28		 Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda yine aynı görüntü
25 Kasım 2020 10:16
Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
25 Kasım 2020 10:14		 10 yıldır tartışılan Hayvan Hakları Yasası yeniden güncellendi
25 Kasım 2020 09:02
Depremde yıkılan Dilek Apartmanı'nı hatır gönül yıkmış!
25 Kasım 2020 08:54		 Öğle yemeği arada kaynadı
25 Kasım 2020 08:25
Düzenli maaşı olmayana ev yok!
25 Kasım 2020 08:23		 Sıcaklık bazı bölgelerde 2-5 derece azalacak - Haritalı
25 Kasım 2020 06:30
Aşı olsan da maske ve mesafeye dikkat
25 Kasım 2020 06:15		 Emine Erdoğan, motosikletini EBA destek aracı yapan öğretmeni paylaştı
24 Kasım 2020 23:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:24 - Ankara emniyeti 'Çinçin'de uyuşturucuya geçit vermiyor10:23 - Diyarbakır'da çek hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı10:16 - Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda yine aynı görüntü10:14 - Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu10:12 - İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu çaldılar10:08 - Borsa güne yükselişle başladı
10:08 - Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandı10:05 - Yargıtay Alparslan Aslan'ın cezasını onadı10:03 - Emekli olan memura ödenen aylık ve ikramiye hangi hallerde geri alınır?10:01 - Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti09:51 - Binlerce Bağ-Kurluya emeklilik imkanı doğdu09:48 - Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan tarımsal işletmelere destek verilecek
09:41 - Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı09:39 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı09:38 - Karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı09:38 - Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi09:37 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:36 - Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Benzine büyük zam geliyor
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
WhatsApp'a 3 yeni özellik
Emniyet, 200 Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapacak
Yeni reform dönemi başlıyor
Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler
Çiftlik evinde 'cinsel ilişki' tartışması kanlı bitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Korona kan grubu ilişkisi 1
mbwana samatta 1
duopol piyasa 1
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 4
korona değil tedavisi öldürüyor kanısı 3
Bütçe fazlası 2
çift kişilik yastık 1
tekaüt 2
Nemrut dağı 1
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 3
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam