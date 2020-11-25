1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi!

Fenalaşarak dengesini kaybedip düştüğü 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi.
 25 Kasım 2020 09:36
+Aa- Yazdır
Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi!

Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu ve olumlu yönde değişimin başladığı Kenan Işık'ın sevenlerine duyuruldu.

Fenalaşarak dengesini kaybedip düştüğü 2014 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yıllardır yoğun bakımda ve bilinci kapalı şekilde yaşam savaşı veren sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın sağlık durumunda çok kritik bir gelişmenin olduğu ve olumlu yönde değişimin başladığı Kenan Işık'ın sevenlerine duyuruldu.

Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık'ın tüm sevenlerini tebessüm ettirecek sözleri bugün SABAH'ta Yüksel Aytuğ'un köşesinde yer aldı. Buna göre Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.

KENAN IŞIK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI

Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı;

"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor"

"VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR"

Beril Işık'ın verdiği son dakika müjdesi şöyle devam ediyor; "Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."

Kenan Işık 2014 yılının mart ayında gelen talihsiz son dakika haberi ile sevenlerini üzmüş ve komada yıllar sürecek bir tedavi sürecine başlamıştı.

Aytuğ yazısını şu cümleyle bitirdi: "Ha gayret Kenan Usta, milyonluk soruyu açtırdın, sıra doğru yanıtı vermeye geldi..."

SEVİLEN SANATÇI KENAN IŞIK'A NE OLMUŞTU?

Spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık haberin kamuoyunca duyulduğu sıralarda ameliyata alınmıştı. Ameliyat oldukça uzun sürerken Işık'ın yıllar sürece yoğun bakım tedavisine başlanacaktı.

BİLİNCİ KAPALI ŞEKİLDE 4 SAAT SÜRECEK AMELİYATA GEÇİŞ...

Türkiye'yi üzen son dakika gelişmesinin ardından bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Tehlikeyi atlatan ancak olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisine evinde devam edildi. Bir süredir de kendisinden müjdeli bir haber alınamıyordu.

KENAN IŞIK KAÇ YAŞINDA?

Kazadan sonra, Işık'ın sol tarafı felçli kaldığı bilgisi sağlık durumu ile ilgili son gelen bilgiler arasındaydı. 1 Ekim 1947 doğumlu usta sanatçı 72. yaşında.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
25 Kasım 2020 10:01		 CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı!
25 Kasım 2020 08:16
TRT'nin sevilen dizisinde 'Kadına şiddete dur de' çağrısı
24 Kasım 2020 22:37		 Bu sahne ile tanınmıştı... Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
24 Kasım 2020 21:56
'Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti
24 Kasım 2020 14:10		 Koronaya yakalanan Seda Bakan: İlaç kullanmadan geçiriyorum
24 Kasım 2020 09:19
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
24 Kasım 2020 09:18		 Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada
23 Kasım 2020 21:37
Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı
23 Kasım 2020 21:02		 Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin!
23 Kasım 2020 11:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:24 - Ankara emniyeti 'Çinçin'de uyuşturucuya geçit vermiyor10:23 - Diyarbakır'da çek hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı10:16 - Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda yine aynı görüntü10:14 - Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu10:12 - İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu çaldılar10:08 - Borsa güne yükselişle başladı
10:08 - Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandı10:05 - Yargıtay Alparslan Aslan'ın cezasını onadı10:03 - Emekli olan memura ödenen aylık ve ikramiye hangi hallerde geri alınır?10:01 - Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti09:51 - Binlerce Bağ-Kurluya emeklilik imkanı doğdu09:48 - Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan tarımsal işletmelere destek verilecek
09:41 - Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı09:39 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı09:38 - Karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı09:38 - Barış Pınarı bölgesinde 17 terörist etkisiz hale getirildi09:37 - Güne başlarken döviz fiyatları
09:36 - Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Benzine büyük zam geliyor
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
WhatsApp'a 3 yeni özellik
Emniyet, 200 Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapacak
Yeni reform dönemi başlıyor
Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler
Çiftlik evinde 'cinsel ilişki' tartışması kanlı bitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
24.11.2020 hasta sayılarının 7000 i geçmesi 1
Cari kur 1
Bütçe fazlası 2
Gönül Dağı dizisi 1
kapitalizm 1
pozii 8
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 2
eşinin aracına bomba düzeneği kuran psikopat 5
yabancı sermaye 1
bitcoin 1
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam