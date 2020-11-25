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Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan tarımsal işletmelere destek verilecek

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere 600 lira katılım desteği sağlanacak.
 25 Kasım 2020 09:48
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Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan tarımsal işletmelere destek verilecek

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere 600 lira katılım desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÇMVA sisteminin kurulduğu 81 ilde gönüllülük esasına dayalı sisteme katılan işletmelere bu yıl için 600 lira katılım desteği ödemesi yapılacak.

Söz konusu destek, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan herhangi bir idari kayıt sistemine kayıtlı, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini belirlenen zamanlarda veri toplayıcılarla paylaşan ve verileri sorumlu birime gönderilen tarımsal işletmelere verilecek.

Çiftçilere yapılan toplam ödeme tutarının yüzde 0,2'si bütçenin ilgili kaleminden bankaya hizmet komisyonu olarak ödenecek.

Anadolu Ajansı
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