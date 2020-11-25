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Binlerce Bağ-Kurluya emeklilik imkanı doğdu

Milyonlarca vatandaş yapılandırma yasası ile rahat nefes alırken, binlerce Bağ-Kur'luya da emeklilik fırsatı doğdu. Daha önce borcu olduğu için günleri silinen Bağ-Kur'lular bu primlerini yeniden canlandırarak emekli olabilecek. Silinen günlerin tamamı yeniden kullanılabilecek. Böylece ödedikleri süre kadar beklemeden emekli olunacak
 25 Kasım 2020 09:51
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Binlerce Bağ-Kurluya emeklilik imkanı doğdu

Daha önce çeşitli tarihlerde çıkan yasal düzenlemelerle borçları silinerek hizmet süreleri dondurulanların ihya (canlandırma) başvuruları 1 Aralık'ta başlıyor. Başvurular 1 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek.

AKTİF HALE GELECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, daha önceki düzenlemelerle dondurulan hizmet sürelerine ait primlerin Yİ-ÜFE ile güncellenmiş tutar üzerinden yatırılarak hizmetlerin canlandırma imkanı bulunduğunu söyledi. Bakan Selçuk, "Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınabilecek" dedi.

İhya için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurulacak. Ödemelerin 3 ayda yapılması gerekiyor. Primin tebliğ edilmesinin ardından tutarın tamamının Mart 2021 tarihine kadar ödenmesi durumunda sigortalılık aktif hale getirilecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılacak. Vefat edenlerin yakınları dul ve yetim aylığı için ihya başvurusu yapabilecek.

OTOMATİK BAŞLATILACAK

Ocak 2021'e kadar prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik yapılacak. Bu durumdaki kişilerin borçları silinecek, Bağ-Kur süreleri dondurulacak. 31 Ocak 2021 tarihine kadar da SGK'ya başvuruyla dondurma işlemi yapılacak.

VERGİ DAİRELERİNE GİTMEYE GEREK YOK

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine gitmesine gerek olmayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı mükelleflere, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılandırma başvurularını İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat online yapma imkanı tanıdı.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartları kullanılarak yapabilecek.
Sabah
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