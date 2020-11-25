Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
|25 Kasım 2020 10:01
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Oyuncu Muhittin Korkmaz 67 yaşında hayatını kaybetti. Twitter hesabından acı haber duyuran Cem Yılmaz, "Sevgili abimiz Muhittin Korkmaz bugün hayata gözlerini yumdu. Hepimizin hatıralarında yeri olan abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun. G.O.R.A mürettebatından bir eksiğiz." ifadelerine yer verdi.
Can Yılmaz da paylaşımında "G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun." mesajını paylaştı.
Sevgili abimiz Muhittin Korkmaz bugün hayata gözlerini yumduHepimizin hatıralarında yeri olan abimizin mekanı cennet olsun. Başımız sagolsun. G.O.R.A mürettebatından bir eksiğiz.Cem Yılmaz (@CMYLMZ) November 24, 2020
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