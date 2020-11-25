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Yargıtay Alparslan Aslan'ın cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.
 25 Kasım 2020 10:05
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Yargıtay Alparslan Aslan'ın cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006'da saldırı düzenleyen Alparslan Aslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onadı.

Anadolu Ajansı
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