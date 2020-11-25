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İşçi gibi giyinip 2 bin 200 metre kabloyu çaldılar

Bakırköy'de gündüz vakti fosforlu yelek giyip, kamyonetle sokağa gelen kişilerin motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
 25 Kasım 2020 10:12
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Olay geçen pazartesi öğle saatlerinde Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, kamyonet ile caddeye geldi. Giydikleri fosforlu işçi yeleklerle bir kişi kabloyu tuttu diğeri ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı. 2 bin 200 metrelik kablonun çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki kişinin kabloyu kestiği, iki kişinin de parçalanmış kablo parçalarını kamyonete yüklediği görüldü. Yaşanan hırsızlık sonrası yakalanan 4 hırsız polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

DHA
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