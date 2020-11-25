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Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu

Düzce'de amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı insanların duyarlılığını görmek için maske takmayan vatandaşlara, "Benim koronavirüs testim pozitif çıktı. Hastaneye nasıl giderim?" diye sordu. Maskesiz vatandaşlar da bu duruma aldırış etmeden adres tarif etti. Gülaçtı, "Koronalı bir kişiyle muhatap olunmaması gerektiğini düşündüm ama bu kadar duyarsız olunduğunu hiç tahmin etmemiştim" dedi.
 25 Kasım 2020 10:14
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Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu

Düzce'de amatör tiyatro oyuncusu İsa Gülaçtı, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için sosyal deney yaptı. Gülaçtı, İstanbul Caddesi'nde zorunlu olmasına rağmen maske takmayan vatandaşların yanına yaklaşarak, "Benim koronavirüs testim pozitif çıktı. Hastaneye nasıl gidebilirim?" diye sordu. Maskesiz vatandaşlar, bu duruma aldırış etmeden adres tarif etti, maskelerini takma ya da düzeltme ihtiyacı duymadı. İsa Gülaçtı maske takmayan iki gence de aynı şekilde yaklaşırken, gençler, "Maskeni tak. Bizimle dalga mı geçiyorsun?" diyerek, hızla uzaklaştı.

Yaptığı sosyal deneyde insanların duyarsız olduğunu gördüğünü söyleyen İsa Gülaçtı, "Koronalı bir kişiyle muhatap olunmaması gerektiğini düşündüm ama bu kadar duyarsız olunduğunu hiç tahmin etmemiştim. Gerçekten biraz duyarlı olmak lazım, özellikle bu zamanlarda. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.
DHA
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