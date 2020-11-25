Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda yine aynı görüntü
|25 Kasım 2020 10:16
|+Aa- Yazdır
Bu sabah saat 07.30'dan itibaren saat 08.30'a kadar yapılan seferlerde yine yoğunluk görüldü. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki aktarma noktasına gelen vagonlara binmek isteyenler kalabalık nedeniyle zorlandı. Avcılar veya Beylikdüzü'nden hareket eden metrobüslerde ise sabah saatlerinde sefer sayılarının arttırılması ve hareket saatlerinin daha da kısaltılması nedeniyle yoğunluğun kısmen azaldığı göze çarptı.
Öte yandan İstanbul'da İETT otobüsüne binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. 79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy İETT hatında da koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Durağı'nda otobüse binen bir vatandaş otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıklarını görmesi üzerine cep telefonu ile yoğunluğu görüntülemek istedi. Beyaz Masa'ya iletmek üzere görüntüyü çeken vatandaşa otobüsteki diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi. Gelen tepkiler üzerine vatandaş otobüsten indi. O anları ise cep telefonu ile kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
25 Kasım 2020 10:28
|Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
25 Kasım 2020 10:14
|Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı
25 Kasım 2020 09:41
|10 yıldır tartışılan Hayvan Hakları Yasası yeniden güncellendi
25 Kasım 2020 09:02
|Depremde yıkılan Dilek Apartmanı'nı hatır gönül yıkmış!
25 Kasım 2020 08:54
|Öğle yemeği arada kaynadı
25 Kasım 2020 08:25
|Düzenli maaşı olmayana ev yok!
25 Kasım 2020 08:23
|Sıcaklık bazı bölgelerde 2-5 derece azalacak - Haritalı
25 Kasım 2020 06:30
|Aşı olsan da maske ve mesafeye dikkat
25 Kasım 2020 06:15
|Emine Erdoğan, motosikletini EBA destek aracı yapan öğretmeni paylaştı
24 Kasım 2020 23:52