Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye etkisi nedir?

Astsubay olarak görev yapıyorum. Fiili hizmet yılını doldurup yaşı beklemeden emekli olmakla; yaşı bekleyerek emekli olmak arasında emekli maaş farkı olur mu?

Hizmet yılını tamamlayıp yaşı beklemek üzere görevden ayrılmakla çalışarak yaşı bekleyip emekli olma arasında aylık ve ikramiye farkı olur mu?

Bugün için emeklilik şartları oluşmuş memurlar genelde 5434 e tabi memurlardır. 8 Eylül 1999 öncesi memurluğa başlamış olanlar erkek 25 yıl, kadın 20 yıl ve emeklilik yaşlarını tamamladıklarında emeklilik şartlarını yerine getirmiş olurlar.

Sosyal güvenlik sisteminde emeklilik hizmet süresini tamamlayıp emeklilik yaşını beklemek üzere görevden istifa etmek suretiyle ayrılma uygulaması bulunur. Emeklilik yaşını tamamladığı tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ettiğinde de emekli aylığı bağlanması işlemi gerçekleştirilir.

Ancak, sosyal güvenlik sisteminde hizmet yılını tamamlayıp yaşı beklemeden emekli olma uygulaması bulunmaz, sadece emeklilik kazanım şartlarından birisi olan HİZMET şartını yerine getirmiş olur, ikincisi olan EMEKLİLİK YAŞ şartını yerine getirmemiş olur. Dolayısıyla emeklilik her iki şartında yerine getirilmesi ile kazanılır.

Peki, 25 yılını tamamlamış olanlar (yıpranma payları dahil) emeklilik yaşını beklemeden emeklilik yaşını bekleyip emekli olmakla, istifa etmeden çalışarak emeklilik yaşını tamamladığında emekli olmak arasındaki farklar nelerdir?

5434 e tabi memurların emekli aylığı bağlanmasında esas alınan unsurlar;

Derece, kademe, gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı, tazminat oranı, görev ünvanı, hizmet süresi ve bunların memur maaş katsayısıdır.

Memurların emeklilik işlemlerinde esas alınan bu unsurlar memurun emekli aylığını ve emekli ikramiyesini belirleyici etkiye sahip olur.

Hizmet süresinin artması da memura bağlanacak aylık oranını artırır, emeklilik ikramiye hizmet yılını artırır.

Astsubay olarak görev yapan ve 1 inci dereceye gelmiş olan yıpranma dahil 25 yıl hizmeti olan kişiye ödenecek emekli aylık ve ikramiye tutarı 2020 ikinci yarı yıl için geçerli memur maaş katsayısına göre;

4209 TL. aylık ödenir, ikramiye tutarı da 134874 TL. olur.

Kişinin hizmeti yıpranma dahil hizmeti 31 yıl olduğunda da ise 4558 TL. aylık ödenir, ikramiye tutarı da 167722 TL. olur.

Sonuçta, emeklilik yaşını beklemeden görevden ayrılıp emeklilik yaşını doldurup emeklilik müracaatında sadece emekli aylık ve emekli ikramiye tutarı açısından fark olur, başka bir fark olmaz.

ANCAK, emeklilik hizmet süresini tamamladığı tarihteki intibakı ile çalışarak tamamlayacağı intibakı arasında fark olması halinde çalışarak emeklilik yaşını beklemek avantajlı olur, şayet intibak açısından bir sorun yoksa hizmet yılını doldurup emeklilik yaşını beklemek üzere görevden istifa etmek suretiyle ayrılmanın kişilerin tasarrufunda olacağını değerlendirmekteyiz.

Yani, 2 nci derece 3000 ek göstergede iken görevden ayrılmak ile, çalışarak 1 inci derece 3600 ek göstergeye ulaştıktan sonra emekli olmak veya 1 inci dereceye ulaştıktan sonra emeklilik yaşını beklemek üzere görevden ayrılmak arasında emekli aylık ve emekli ikramiye tutarı açısından fark olur ve kişilerin buna dikkat etmeleri gerektiğini de belirtmek isteriz.

Hizmet süresine, intibakına, görev unvanına, ek göstergeye göre emekli aylık ve ikramiye hesaplaması için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Ayrıca, dikkat edilmesi gereken önemli husus; görevden ayrılanların emeklilik yaşını bekleyecekleri tarih arasında şayet işçilik veya esnaflık gibi bir çalışma içerisinde bulunduklarında ve bu çalışmaları da 1260 gün ve daha fazla olduğunda emeklilik statülerinin değişeceğini bilmeleri gerektiğini hatırlatmaktayız.