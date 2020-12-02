Uzman öğretmen ödeneği emekli maaşına yansır mı?

SORU: 2007 yılında MEB'de kariyer basamakları yükselme sınavına girerek uzman öğretmen kadrosu aldım. Ayda 293 lira uzman öğretmen ödeneği almaktayken 3 Kasım 2020 tarihinde emekli oldum. Emekli aylığıma bu ödenek yansıtılmadı. ''MEB Uzman Öğretmenlik bir ünvan değildir ,''Bu nedenle hizmet cetvelinde ünvanınız öğretmen olarak SGK'na bildirililmiştir. Dedi. Oysa çalışırken maaş bordromda ünvanı Uzman öğretmen yazıyordu... Ben simdi SGK'dan uzman öğretmenlik ödeneği alabilir miyim? Normal öğretmenle aynı emekli maaşı alıyorum. kazanılmış hak geri alınabilir mi?

5434 e tabi memurlar emeklilikleri görev aylıkları üzerinden hesaplanmaz.

5434 e tabi memurların emekli aylıklarının hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun hükümleri esas alınır ve bu işlemde görev aylıklarının önemi olmaz, görev aylıkları görevleri süresince yapılan bir ödeme şeklinde kalır ve aylık ve ikramiye tutarını etkilemez.

Emekli ikramiyesi ve emekli aylık hesap edilmesi nasıl olur konusunda değerlendirmelerimiz sitemizde bulunmaktadır.

Emekli aylık ve emekli ikramiyesinde kullanılan kalemler şunlardır:

- Hizmet süresi,

-Kadro ve görev ünvanı,

-Derece ve kademesi,

-Gösterge ve ek göstergesi,

-Taban ve Kıdem aylığı

-Emeklilik tazminat oranı,

-Güncel Memur maaş katsayısı,

Bu unsurlar üzerinden yapılan hesaplama sistemi sonucu toplam tutar bulunur. Bu tutarlar memurun Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerini belirleyen ve aynı zamanda memurun emekli ikramiyesinde esas alınan brüt tutardır.

Bu brüt tutar üzerinden memurun çalıştığı süreye göre orantılanır ve orantılama sonucunda da emekli aylık ve emekli ikramiye tutarı bulunur.

Bunların dışında, memurların görevde iken almış oldukları, ek ödemeler, görev ünvanlarına göre alınan tazminat ve ödenekler bu hesaplama dışındadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı için belirlenmiş olan ek göstergeler: Öğretmen ve diğer personel için;

1. Derece 3000,

2. Derece 2200,

3. Derece 1600,

4. Derece 1100,

5. Derece 900,

6. Derece 800,

7. Derece 500,

8. Derece için de 450 ek gösterge rakamıdır.

Emeklilik sırasında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı için belirlenmiş olan ek göstergeler bunlardır ve bu belirlemede öğretmen, müdür, uzman öğretmen vb. gibi bir ayrım yapılmamıştır, bunların dışında herhangi bir emekli aylık ve ikramiye tutarını etkileyecek bir unsur bulunmamaktadır.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Görevde iken alınan ödenek, tazminat vs. gibi ilave ödemeler 5434 e tabi memurların emekli aylık ve ikramiye hesaplamasında uygulanmaz. Dolayısıyla, sizin için de görevde iken ödenmiş olan uzman öğretmen ödeneğinin sadece göreviniz esnasında ödeme ile sınırlı olduğunu, emeklilik aylık ve emeklilik ikramiye tutarına bir etkisinin olmayacağını söyleyebiliriz.