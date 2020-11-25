1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mahalle arasında atık tahlil tüpleri koronavirüs paniğine neden oldu

Ankara'da, mahallede inşaat molozları arasına atılan, içinde Covid-19 testi numune alma çubukları bulunan tahlil tüpleri, koronavirüs paniğine neden oldu. Tüpler, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.
 25 Kasım 2020 10:51
+Aa- Yazdır
Mahalle arasında atık tahlil tüpleri koronavirüs paniğine neden oldu

Yenimahalle ilçesi Çayyolu mahallesinde esnaf Ahmet Acar, iş yerinin karşısında inşaat molozları arasında yere saçılmış tahlil tüplerini gördü. Acar, üzerinde isimler bulunan tüplerin içinde Covid-19 testi için ağız ve burundan sürüntü örneği almada kullanılan çubukları fark edince paniğe kapıldı. Tüpler, çevrede de paniğe neden olurken, durum İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Ahmet Acar'ın, 10 gün önce de aynı bölgede tıbbi atık dolu torba bulduğu ve onu çöpe attığı öğrenildi.

TÜPLER, LABORATUVARA GÖTÜRÜLDÜ

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekibi, tüplerin bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı. Özel kıyafetli ekip, molozlar arasında üzerinde isimler yazan 15 adet tahlil tüpü tespit etti.

Görevliler, tüplerin üzerinde bulunan isimlerden bazılarına ulaşarak, test yaptırıp yaptırmadıklarını sordu. Ulaşılan kişiler arasında koronavirüs testi yaptıranların olduğu öğrenildi. Tüpleri tıbbi atık torbasına alan filyasyon görevlisi, bulunan mavi kapaklı tüplerin Sağlık Bakanlığı'na ait tahlil tüplerinden farklı olduğunu belirterek, "Bizim test tüplerimize benzemiyor, mor bizimkiler. Bunlar laboratuvara gidecek, orada belli olacak. İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarı'nda ne numunesi olduğu incelenecek. Normalde bizim tüplerimizin üzerinde barkod olur; ama bunlar el yazısı" diye konuştu. Tüpler, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarı'na götürüldü.

'İÇİNDE BELKİ DE VİRÜS VAR'

Tüplerin bulunduğu sokakta oto yıkamacı dükkanı işleten Umut Velioğlu, "Bu kötü bir şey, milletin canını tehlikeye atıyorlar. Bunun içinde belki de virüs var. İsimler yazıyor, tüplerin üzerinde. Dokunmadık biz, yanına bile fazla yaklaşmadık; çünkü riskli. Bununla ilgili şikayette bulunulması gerekli, çünkü insanların canını tehlikeye atıyor burada" dedi. Atıkların yaklaşık 10 gündür burada olduğunu belirten Sefa Koç ise "Geçerken gördük, karşıda oturan çocuklar var, onlar gelip oynuyorlar burada. Burası mahalle arası. Kimin attığını görmedik" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Taksici ile müşteri arasında ilginç tartışma: Ben seni sevmedim!
25 Kasım 2020 11:51		 Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri
25 Kasım 2020 11:45
Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu
25 Kasım 2020 11:25		 Taksim'e yapılan cami ramazanda açılacak
25 Kasım 2020 11:12
Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
25 Kasım 2020 10:50		 Doğu'da buzlanma ve don uyarısı
25 Kasım 2020 10:28
Kirazlı-Yenikapı Metrosu'nda yine aynı görüntü
25 Kasım 2020 10:16		 Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
25 Kasım 2020 10:14
Meteoroloji sağanak ve kar uyarısı yaptı
25 Kasım 2020 09:41		 10 yıldır tartışılan Hayvan Hakları Yasası yeniden güncellendi
25 Kasım 2020 09:02
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:57 - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü11:51 - Zap ve Avaşin-Basyan'da silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi11:51 - Taksici ile müşteri arasında ilginç tartışma: Ben seni sevmedim!11:45 - Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri11:29 - Adıyaman'da 133 evde Kovid-19 karantinası11:28 - Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist: Kandırıldığımı anlayınca kaçtım
11:25 - Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu11:19 - Yargıtay, öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshine onay verdi11:16 - Elektronik kelepçe şiddet mağduru kadını hayata bağlıyor11:14 - Gram altın 462 lira seviyelerinde11:12 - Taksim'e yapılan cami ramazanda açılacak11:10 - Namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarlandı
11:01 - ÖSYM, hem AİS hem de GİS mobil uygulamalarını güncelledi10:58 - 'Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak'10:57 - Şanlıurfa'da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı10:55 - Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi!10:51 - Mahalle arasında atık tahlil tüpleri koronavirüs paniğine neden oldu
10:50 - Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük zam geliyor
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
WhatsApp'a 3 yeni özellik
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
Emniyet, 200 Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapacak
Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hijyen 1
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 2
Bulaş 1
tekaüt 2
kekik yağı 2
Öğretmenler Günü 3
Burhan Altıntop 9
ölüm riski en yüksek kan grubu ab 1
corona için on günlük süre 4
erkeklere sesleniyorum:kendinize gelin yahu 1
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam