1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak'

Bakanlık: Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak
 25 Kasım 2020 10:58
+Aa- Yazdır
'Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak'

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun, Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azerbaycan askerlerinin Kelbecer topraklarındaki fotoğrafları eşliğinde şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Azerbaycan ordusu Karabağ'da elde ettiği büyük zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'dan sonra Kelbecer'e girdi. Kelbecer 27 yıl sonra gerçek sahipleriyle buluşuyor. Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Elektronik kelepçe şiddet mağduru kadını hayata bağlıyor
25 Kasım 2020 11:16		 Karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı
25 Kasım 2020 09:38
500 bin şikayet gelmişti: Çıldırtan mesajlar için son 5 gün
25 Kasım 2020 09:09		 Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler
25 Kasım 2020 08:58
Personel zorda... COVID'li hastalara refakatçi tartışması
25 Kasım 2020 08:52		 Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
25 Kasım 2020 08:47
9 ildeki 25 ova, Büyük Ova kapsamına alındı
25 Kasım 2020 08:46		 Çiftçi Muhasebe Veri Ağına üye olanlara 600 TL verilecek
25 Kasım 2020 08:39
Canlı hayvan ithalatında, Bakanlık yetkisi uzatıldı
25 Kasım 2020 08:34		 Emniyet, 200 Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapacak
25 Kasım 2020 00:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:57 - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü11:51 - Zap ve Avaşin-Basyan'da silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi11:51 - Taksici ile müşteri arasında ilginç tartışma: Ben seni sevmedim!11:45 - Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri11:29 - Adıyaman'da 133 evde Kovid-19 karantinası11:28 - Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist: Kandırıldığımı anlayınca kaçtım
11:25 - Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu11:19 - Yargıtay, öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshine onay verdi11:16 - Elektronik kelepçe şiddet mağduru kadını hayata bağlıyor11:14 - Gram altın 462 lira seviyelerinde11:12 - Taksim'e yapılan cami ramazanda açılacak11:10 - Namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarlandı
11:01 - ÖSYM, hem AİS hem de GİS mobil uygulamalarını güncelledi10:58 - 'Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak'10:57 - Şanlıurfa'da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı10:55 - Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi!10:51 - Mahalle arasında atık tahlil tüpleri koronavirüs paniğine neden oldu
10:50 - Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük zam geliyor
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
WhatsApp'a 3 yeni özellik
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
Emniyet, 200 Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapacak
Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölüm riski en yüksek kan grubu ab 1
cep telefonunu evde unutmak 5
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 2
pozii 9
24.11.2020 hasta sayılarının 7000 i geçmesi 3
alaçatı 1
Bir öğretmen sözü bırak 7
çift kişilik yastık 1
Deflatör 1
Sakkara lahitleri 1
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam