1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıtay, öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshine onay verdi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, görev yaptığı özel okulda tartıştığı öğrenciyi yere düşüren güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.
 25 Kasım 2020 11:19
+Aa- Yazdır
Yargıtay, öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshine onay verdi

İstanbul'da bir okulda çalışan güvenlik görevlisi, tartıştığı ve atkısından çektiği bir ortaokul öğrencisinin düşmesine neden olduğu, disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı.

Bunun üzerine güvenlik görevlisi dava açtı. Davaya bakan mahkeme, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ispatlayamadığına, güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, iş akdi fesih bildiriminde, güvenlik görevlisinin disiplinsiz davranışlarına ve tartıştığı bir öğrenciyi atkısından tutarak yere düşmesine neden olduğuna yer verildiği aktarıldı.

Fesih bildiriminde, güvenlik görevlisinin eylemlerinin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2 maddesi gereğince "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" kapsamında kaldığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin belirtildiğine işaret edilen kararda, mahkeme tarafından bir öğrencinin düşmesine neden olunan eylemin haklı nedenle fesih kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmediği vurgulandı.

- "Kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü hatalı"

Kararda, öğrencinin düşmesine neden olan güvenlik görevlisinin şikayet edildiği, okul yönetiminden soruşturma yapılmasının talep edildiği kaydedildi.

Tanıkların mahkeme huzurundaki beyanlarında da olayı doğruladığının altı çizilen kararda, güvenlik görevlisinin eyleminin işverene haklı nedenle fesih imkanı verdiği ifade edildi.

Kararda, güvenlik görevlisinin kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabul edilmesinin hatalı olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yargıtay Alparslan Aslan'ın cezasını onadı
25 Kasım 2020 10:05		 Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
21 Kasım 2020 14:21
Yargıtay'dan önemli 'Whatsapp web' kararı
17 Kasım 2020 13:40		 Yargıtay'dan emsal olacak 'mesai' kararı
16 Kasım 2020 10:12
Yargıtay'dan istinaf uygulamasını etkileyecek karar
12 Kasım 2020 14:05		 İş yerinde bunu yapan yandı! Tazminatsız kovulabilir
09 Kasım 2020 10:05
Görev yeri değişen işçiye tazminatlı istifa hakkı
08 Kasım 2020 10:50		 Kızı yaşındaki işçiye SMS attı, tazminatsız kovuldu
07 Kasım 2020 15:17
Yargıtaydan, radyo yayınını müşterilere dinleten marketçinin telif kararı
06 Kasım 2020 11:34		 Yargıtay'dan taşeron işçilerin ücretlerine ilişkin önemli karar!
05 Kasım 2020 20:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:57 - Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü11:51 - Zap ve Avaşin-Basyan'da silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi11:51 - Taksici ile müşteri arasında ilginç tartışma: Ben seni sevmedim!11:45 - Prof. Dr. Özbülbül açıkladı! İşte virüsün kalıcı etkileri11:29 - Adıyaman'da 133 evde Kovid-19 karantinası11:28 - Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist: Kandırıldığımı anlayınca kaçtım
11:25 - Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu11:19 - Yargıtay, öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshine onay verdi11:16 - Elektronik kelepçe şiddet mağduru kadını hayata bağlıyor11:14 - Gram altın 462 lira seviyelerinde11:12 - Taksim'e yapılan cami ramazanda açılacak11:10 - Namaz kılmayı öğreten 'akıllı seccade' tasarlandı
11:01 - ÖSYM, hem AİS hem de GİS mobil uygulamalarını güncelledi10:58 - 'Şanlı ay yıldızımız şimdi de ezan sesleriyle birlikte Kelbecer'de dalgalanacak'10:57 - Şanlıurfa'da otomobil biçerdövere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı10:55 - Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi!10:51 - Mahalle arasında atık tahlil tüpleri koronavirüs paniğine neden oldu
10:50 - Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bir kamu çalışanı olarak öğlen yemeği yiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzine büyük zam geliyor
Yönetici ve öğretmenlerin ek ders kararında değişiklik
Arınç'la Erdoğan'ın istifa konuşması
4 yeni fakülte ve enstitü kuruldu
WhatsApp'a 3 yeni özellik
Üniversiteden adrese teslim öğretim üyesi ilanı!
Bakan Koca: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
Maske takmayanlara testinin pozitif çıktığını söyleyip, adres sordu
Emniyet, 200 Gemi Adamı Branş Seçme Sınavı yapacak
Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir başkadır 4
las tesis dansı 1
Gönül Dağı dizisi 1
sözlükte görmek istediğimiz ünlüler 4
tahterevalli 2
Deflatör 1
24.11.2020 hasta sayılarının 7000 i geçmesi 3
bildiğin yerden çıkarsa kolay 2
Korona kan grubu ilişkisi 1
Hijyen 1
SON İLANLAR
2020 Tayvan NHRI Burs Programı
2021-2022 Akademik Yılı Macaristan Devlet Bursları Duyurusu
Vakıflar Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Bursa Binted 81 İşçi Alacak
Van Mavi Edremit Peyzaj Sanayi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam