Yargıtay, öğrenciyi düşüren güvenlik görevlisinin iş akdinin feshine onay verdi
|25 Kasım 2020 11:19
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İstanbul'da bir okulda çalışan güvenlik görevlisi, tartıştığı ve atkısından çektiği bir ortaokul öğrencisinin düşmesine neden olduğu, disiplinsiz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle işten çıkarıldı.
Bunun üzerine güvenlik görevlisi dava açtı. Davaya bakan mahkeme, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ispatlayamadığına, güvenlik görevlisine kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.
Dairenin kararında, iş akdi fesih bildiriminde, güvenlik görevlisinin disiplinsiz davranışlarına ve tartıştığı bir öğrenciyi atkısından tutarak yere düşmesine neden olduğuna yer verildiği aktarıldı.
Fesih bildiriminde, güvenlik görevlisinin eylemlerinin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/2 maddesi gereğince "Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" kapsamında kaldığı gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğinin belirtildiğine işaret edilen kararda, mahkeme tarafından bir öğrencinin düşmesine neden olunan eylemin haklı nedenle fesih kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmediği vurgulandı.
- "Kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü hatalı"
Kararda, öğrencinin düşmesine neden olan güvenlik görevlisinin şikayet edildiği, okul yönetiminden soruşturma yapılmasının talep edildiği kaydedildi.
Tanıkların mahkeme huzurundaki beyanlarında da olayı doğruladığının altı çizilen kararda, güvenlik görevlisinin eyleminin işverene haklı nedenle fesih imkanı verdiği ifade edildi.
Kararda, güvenlik görevlisinin kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabul edilmesinin hatalı olduğu belirtildi.
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