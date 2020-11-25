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Adıyaman'da 133 evde Kovid-19 karantinası
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 133 evde karantina uygulaması başlatıldı
|25 Kasım 2020 11:29
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Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 133 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda farklı mahallelerdeki 133 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
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